İsrail'in Tebriz Hava Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

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İsrail'in İran'ın Tebriz kentindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi. Saldırılarda birçok askeri nokta hedef alındı.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu. Ferşi, "Şu ana kadar eyalet genelinde 11 askeri nokta ve kışla toplam 15 kez hedef alındı. Ayrıca Tebriz Havalimanı çevresi de 2 kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

Tahran yeniden hedefte

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'ın Gaytariyeh, Niavaran, Şehriyar, Melard ve Çitger bölgelerinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Hamedan Eyalet Valiliği, Nahavand ilçesinde bulunan bir radar merkezinin İsrail tarafından hedef alındığını açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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