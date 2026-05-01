Haberler

İsrail'in Küresel Sumud Filosunda alıkoyduğu Türkler bugün İstanbul'a dönecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in dün uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Küresel Sumud Filosundaki Türk vatandaşları, bugün İstanbul'a dönecek.

Küresel Sumud Filosu Türkiye hesabından İsrail ordusunun dün uluslararası sularda müdahale edip alıkoyduğu teknelerdeki aktivistlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, (İsrail'den) geri gönderme işlemi için Yunanistan'a ait Girit Adası'na götürüldü. Aktivistlerin içinde bulunan Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Global Sumud Filosu yönetiminde yer alan Thiago Avilla ve Seyf Ebu Keshkek'in ise işlemleri sürüyor. Filo yoluna devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

20 Türk aktivist alıkonulmuştu

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmiş, 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoyarak İsrail'e götürmüştü. - GİRİT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

