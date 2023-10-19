İsrail'in Gazze'ye bombardımanıyla ilgili suç duyurusu

Özden ATİK / İSTANBUL, İNSAN Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) öncülüğünde bir grup avukat, İsrail'in Gazze'ye bombardıman uygulayarak insani yardımların ulaşmasını engellediği gerekçesiyle İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği ve Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan MAZLUMDER Genel Başkanı avukat Kaya Kartal, " İsrail'i suçluyoruz. İşgalci israil her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır. Siyonist İşgalci İsrail, kurulduğu 1948 tarihinden beri Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılmaktadır. Filistin topraklarını işgal etmek sureti ile bugüne kadar binlerce insanı öldürmüş, birçok insanı yaralamış, sakat bırakmış; mallarına zarar vermiş ve evsiz bırakmıştır. İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla özellikle Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir" dedi.

Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince Türkiye mahkemelerinde yargılama yapılmasının mümkün olduğunu belirten Kartal, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olmak üzere suça karışan bütün yetkililer ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Kartal, "Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur! İsrail'i suçluyoruz " diye konuştu.

SOYKIRIMDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Açıklamanın ardından avukatlar, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail devleti bakanları ve ateşli silahların kullanımına destek verenler hakkında "Soykırım", "İnsanlığa karşı suçlar", "Kasten öldürme", "İşkence", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Hırsızlık" suçlarından suç duyurusunda bulundu.