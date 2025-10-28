Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında Can Kaybı 9'a Yükseldi

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralıların sayısı ise 15'e yükseldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ateşkesin devam ettiğini ancak küçük çatışmaların olabileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralıların sayısı 15'e yükseldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının ardından açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları devam ederken Vance, yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkesin sürdüğünü, anlaşmanın genel çerçevesinin geçerliliğini koruduğunu söyledi. Vance, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez. Hamas veya Gazze'deki başka birinin İsrail ordusu askerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin karşılık vermesini bekliyoruz ancak Başkan Trump'ın barışının buna rağmen devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Hamas, İsrail'in saldırılar için gerekçe gösterdiği Refah'ta İsrail ordusuna yönelik saldırıya karışmadığını açıklamış ve ateşkese bağlı olduğunu bildirmişti.

ABD basını ise adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandığı haberlerde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılardan önce ABD'ye haber verdiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralı sayısı arttı. Yetkililer, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralıların sayısının ise 15'e yükseldiğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
