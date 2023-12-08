İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Şırnak'ta protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Şırnak'ta basın açıklamasıyla protesto edildi. HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığınca, cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Parti üyesi Mücahit Tatar yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına 'dur' demek için bir araya geldiklerini söyledi. Tatar, "Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 10 bin 569 Filistinli katledildi. Filistin'de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Burada bütün Müslümanların ve İslam ülkelerinin derhal İsrail rejiminin Gazze'ye, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya karşı saldırıları durduracak ciddi adımlar atılmalıdır. İsrail'e karşı ekonomik, diplomatik, ticari ve stratejik tüm kanallar kapatılmalı, elçilikler sınır dışı edilmelidir. Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru oluşturulmalıdır" dedi.

HÜDA PAR olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Müslümanların yanlarında olduklarını ifade eden Tatar, Filistin'in özgürlüğüne giden her meşru eylemin destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. - ŞIRNAK