İsrail İç İstihbarat Servisi, İran'ın talimatıyla eylem planladıkları iddiasıyla 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, İran'ın talimatıyla İsrailli yetkililere karşı eylem planladıkları iddiasıyla 5 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. İranlı yetkililerin talimatıyla bazı Filistinlilerin İsrail'de eylem yapma hazırlığında bulunduğu öne sürülerek, bu girişimlerin engellendiği belirtildi.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, (Şabak), " İran'ın talimatıyla İsrailli yetkililere karşı eylem planladıkları" iddiasıyla, 5 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Şin-Bet'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, "İranlı yetkililerin talimatıyla bazı Filistinlilerin İsrail'de eylem yapma hazırlığında bulunduğu" öne sürülerek, bu girişimlerin engellendiği belirtildi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı İsrailli yetkilere karşı eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edilen 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ben-Gvir ile iletişime geçilerek, aleyhinde kurulan suikast planının haber verildiği ifade edildi.
Söz konusu kişilerden 3'ünün Cenin, 2'sinin ise İsrail'in kuzey kesimindeki beldelerde Şin-Bet tarafından yakalandığı aktarıldı.
Konuyla alakalı Filistin tarafından henüz açıklama yapılmadı.