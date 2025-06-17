İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın Füze Rampalarını Vurdu
İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Hava kuvvetleri tarafından yapılan son saldırılarda İran'ın batısında birçok füze rampasının vurulduğu bildirildi.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın batısındaki füze rampalarını vurdu.
İsrail, İran'a yönelik saldırılarına 5. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının İran'ın batısında saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Hava saldırılarında çok sayıda hedefin ve onlarca füze rampasının vurulduğu belirtildi. İran'ın batısında füze sistemlerine yönelik saldırıların tamamlandığı aktarıldı. - TEL AVİV