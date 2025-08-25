İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Ateşkes ve Esir Takası Açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Ateşkes ve Esir Takası Açıklaması
İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde süren ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunarak, esir takası ve ateşkes anlaşmasının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada bir esir takası ve ateşkes anlaşması var. Bu kabul edilmeli" dedi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, son duruma ilişkin açıklama geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan son teklifi kabul etme çağrısı yaptı. İsrailli Kanal 13 televizyonunun bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, "Masada bir esir takası ve ateşkes anlaşması var. Bu kabul edilmeli" açıklaması yaptı. Zamir, ordunun Hamas ile esir takası için gerekli şartları çoktan oluşturduğunu, nihai kararın artık Netanyahu'ya ait olduğunu vurguladı. Haberde ayrıca, Eyal Zamir'in İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Gazze Şehri'ni işgal planına devam etmemesi konusunda uyardığı bildirildi. Eyal Zamir'in İsrail ordusunun Gazze Şehri'ni ele geçirebileceğini, ancak Hamas'ın buna karşılık olarak esirleri öldürebileceğini belirttiği aktarıldı. Kanal 13 ayrıca Zamir'in daha önce deniz kuvvetleri komutanlarına Gazze'deki operasyonun sürdürülmesi konusunda endişelerini dile getirdiğini de iddia etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
