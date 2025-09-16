İsrail Gazze'ye Kara Operasyonu Başlattı

İsrail, tamamen işgal amacıyla Gazze şehrine kara operasyonu başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yalnızca birkaç gününün kaldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze şehrini işgal amacıyla gece saatlerinde kara operasyonu başlattı. ABD merkezli haber sitesi Axios İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, kara saldırısının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden saatler sonra başladığını aktardı. Rubio'nun görüşmede Netanyahu'ya "Trump yönetiminin kara harekatını" desteklediğini, ancak bunun hızlı bir şekilde uygulanmasını ve mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesini istediğini söylediği öne sürüldü. ABD'li bir yetkilinin, Trump yönetiminin İsrail'i durdurmayacağını söylediği aktarıldı. ABD'li yetkili haberde, "Bu Trump'ın savaşı değil, Bibi'nin (Natanyahu'nun) savaşı ve bundan sonra ne olursa olsun o sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'den Hamas'a "ateşkes anlaşmasını kabul et" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İsrail'den Katar'a geçtiği sırada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Rubio, "İsrailliler operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok, muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var. İlk tercihimiz, Hamas'ın 'silahsızlanacağız, artık tehdit oluşturmayacağız' dediği müzakereli bir çözümle bu işin sona ermesi" ifadelerini kullandı.

Katar'a "arabuluculuk rolünü sürdür" çağrısı

İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk çabalarına değinen Rubio, "Dünyada bu konuda arabuluculuk yapabilecek herhangi bir ülke varsa o da Katar'dır. Bunu yapabilecek olanlar onlar. Katarlılarla yakın bir ortaklığımız var. Hatta üzerinde çalıştığımız, sonuçlandırmak üzere olduğumuz gelişmiş bir savunma iş birliği anlaşmamız var" şeklinde konuştu. - TEL AVİV