İsrail, Gazze'ye İnsanî Yardım Girişi İçin İzin Veriyor

İsrail, Gazze'ye İnsanî Yardım Girişi İçin İzin Veriyor
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal, Gazze Şeridi'ne un, bebek maması ve tıbbi malzeme girişine izin verileceğini açıkladı. Detaylar henüz paylaşılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal, Gazze Şeridi'ne un, bebek maması ve tıbbi malzeme girişine izin verileceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka devam ederken, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal, Gazze Şeridi'ne un, bebek maması ve tıbbi malzeme girişine izin verileceğini açıkladı. Bar Tal, bebek mamalarının bölgeye girişinin başladığını ifade ederek, ne kadar yardımın girişine izin verileceği, ne zaman ve nerelere dağıtım yapılacağı hakkında detay vermedi. Bar Tal, "İsrail bugün bebek maması taşıyan kamyonların Gazze'ye girişini kolaylaştırıyor. İsrail önümüzdeki günlerde onlarca yardım kamyonunun girişini kolaylaştıracak" dedi.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan İsrail, geçtiğimiz mart ayında sınır kapılarını kapatarak, Gazze'ye yardım tırlarının girişini durdurmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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