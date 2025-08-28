İsrail'den Suriye İddialarına Yalanlama

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "er-Rouss Dağı ve Shebaa Çiftliklerini (Har Dov) Golan Tepeleri karşılığında Suriye'ye verme" iddiaları yalanlanarak, " İsrail'in Har Dov'u teslim etmeyi düşündüğüne dair çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

İsrail'den Suriye iddialarına yalanlama geldi. İsrail medyasının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı "İsrail, Lübnan-Suriye sınırındaki er-Rouss Dağı ve Shebaa Çiftliklerini (Har Dov), Golan Tepeleri karşılığında Suriye'ye verme" iddiaları yalanlandı. Açıklamada, "İsrail'in Har Dov'u teslim etmeyi düşündüğüne dair çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

İsrail medyasının iddiası

İsrail medyası dün, İsrail ile Suriye arasında, işgal altındaki Lübnan'a ait Shebaa Çiftlikleri ve er-Rouss Dağı'nın Şam'a devredilmesi karşılığında, Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik iddiasından vazgeçmesi olasılığına dair gizli görüşmelerin yapıldığını aktarmıştı. İsrail'in Kan kanalına göre, İsrail bu adımı ciddi şekilde değerlendirdi ancak görüşmeler, Süveyda saldırısının ardından durdu. Suriye'de yetkililere yakın bir kaynak, er-Rouss Dağı ve Shebaa Çiftlikleri meselesinin Golan Tepeleri ile ilişkilendirilmesinin, iki taraf arasında bir güvenlik anlaşmasına varılması durumunda mümkün olabileceğini söyledi. Ancak bu konunun şu anki güvenlik görüşmelerinin bir parçası olmadığını belirtti. Ayrıca er-Rouss Dağı ve Shebaa Çiftlikleri meselesinin, Suriye, Lübnan ve İsrail arasındaki sınır belirleme sürecinin bir parçası olarak çözülmesi gerektiğini ekledi.

Shebaa Çiftlikleri, 1967'de işgal edilmişti

Shebaa Çiftlikleri, Lübnan ve Suriye'nin Golan Tepeleri sınırında bulunuyor. Bölge, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri ile birlikte İsrail tarafından işgal edilmişti. Lübnan makamları İsrail'in işgali altındaki bölgenin kendilerine ait olduğunu savunurken, uluslararası toplum, Shebaa Çiftlikleri'ni Suriye'nin bir parçası olarak tanıyor. Suriye ise bu konuda açık bir pozisyon almamış, zaman zaman Shebaa'nın Lübnan'a ait olduğunu kabul eden açıklamalarda bulunmuştu. - TEL AVİV