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İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarımızı Hizbullah'ın saldırılarına maruz bırakmayacağız"

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına saygı duyduklarını ancak güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarını Hizbullah'ın saldırılarına maruz bırakmayacaklarını açıkladı. Saar, Hizbullah'ın ortadan kaldırılmasının hem Lübnan hem de İsrail'in çıkarına olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sürece İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına saygı duyduğunu söyleyerek, "Güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarımızı Hizbullah'ın saldırılarına ve muhtemel işgaline maruz bırakmayacağız" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Saar görüşmede, Hizbullah'ın ihlal etmediği sürece İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına saygı duyduğunu dile getirdi. Saar, "Lübnan'da toprak iddiamız yok, ancak güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarımızı Hizbullah'ın saldırılarına ve muhtemel işgaline maruz bırakmayacağız" dedi. Saar, Lübnan'ın egemenliğinin on yıllardır İran'ın Hizbullah aracılığıyla "dolaylı işgali" tarafından ihlal edildiğini kaydederek, "Hizbullah'ın ortadan kaldırılması hem Lübnan'ın hem de İsrail'in çıkarınadır" ifadesini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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