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İsrail Savunma Bakanı Katz: "Eğer İran İsrail'e saldırırsa en büyük hatasını yapmış olur"

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İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın olası bir saldırısına karşı sert bir dille uyarıda bulunarak, 'Hiçbir şey bizi durduramayacak' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e saldırması halinde "en büyük hatasını yapmış olacağını" ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin paylaşım yaptı. Katz, "İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani, son günlerde sürekli İsrail'i tehdit ediyor. Eğer İran İsrail'e saldırırsa en büyük hatasını yapmış olur. Ne Hürmüz onlara yardım edecek ne de sivillere saldırı. Hiçbir şey bizi durduramayacak. Kuvvetlerimiz, işi bitirmek için hazır" ifadelerini kullandı.

Kaani'nin açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, dün İsrail'e uyarı niteliğinde bir mesaj yayımlayarak, "Lübnan'ın tamamını terk etmelisiniz, çünkü bu topraklar işgalciler için bir sığınak değil, direnişin meydanıdır. Bugün kendi özgür iradenizle geri çekilmezseniz yarın yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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