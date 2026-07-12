İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılacak

İsrail'de halk, parlamento seçimleri için 27 Ekim'de sandık başına gidecek.

İsrail'de yapılması beklenen parlamento seçimlerinin tarihi kesinleşti. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrailli yetkililer, İsrail Meclisi'nin (Knesset) 4 yıllık görev süresini 17 Temmuz'da tamamlamasının ardından seçim sürecine girileceğini ve 27 Ekim'de halkın sandık başına gideceğini açıkladı.

Yerel kaynaklara göre, söz konusu seçimler ülkede yaklaşık 40 yıl sonra zamanında yapılacak ilk seçim olma özelliğini taşıyor. Ayrıca bu seçimlerle birlikte 50 yıldan uzun süredir ilk kez bir hükümetin görev süresini tamamlayan ilk hükümet olması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki savaşları yönetme biçimi ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle seçimler öncesinde artan bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail savaşı ile İsrail'in Hizbullah'la çatışmalarının da öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyor. Netanyahu hakkında 2019'dan bu yana devam eden çeşitli yolsuzluk davaları da bulunuyor. Netanyahu'nun bu davalarda suçlu bulunması halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Netanyahu hükümeti, 2022 yılında düzenlenen son seçimlerde kazandığı zaferin ardından Aralık 2022'de resmen göreve başlamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı