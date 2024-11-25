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İsrail basını: 'Netanyahu Lübnan'da ateşkese onay verdi'

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese onay verdiği iddia edilirken; İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Tel Aviv'in ateşkes taslağını "prensipte kabul ettiğini" ancak çözülmesi gereken bazı konular olduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar ikinci ayını doldururken; ateşkes anlaşmasına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in aracılığıyla gerçekleşen müzakereler sonrasında Lübnan'da ateşkes için yeşil ışık yaktı. Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ateşkese onay verdiği ifade edildi.

Görüşmelerde, İsrail ordusunun Suriye- Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü gibi hassas güvenlik konuları gündeme geldi. Tel Aviv yönetimi, anlaşmanın ihlali durumunda ABD'den sınırdaki hareket özgürlüğüne dair güvence almayı başardığı da aktarılırken; Lübnan ile anlaşmanın iki gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

HERZOG'DAN AÇIKLAMA

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzogda Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtti.

Büyükelçi Herzog, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da ateşkese varmaya "yakın olduklarını" söyleyen Herzog, "birkaç gün içinde" bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

İsrail basını: 'Netanyahu Lübnan'da ateşkese onay verdi'
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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