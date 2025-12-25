İsrail'den İran'a B-2 bombardıman uçaklı yapay zeka videosuyla gönderme

Haberler

İsrail Başbakanlık Ofisi, Haziran ayında ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı anımsatan bir yapay zeka videosu paylaştı. Videoda, B-2 bombardıman uçağında Netanyahu ve Trump yer alıyor. 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin 6. ayında paylaşılan video dikkat çekti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştirdiği B-2 bombardıman uçağında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Başkan Donald Trump'ın yer aldığı yapay zeka videosuyla İran'a gönderme yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin 6'ıncı ayında İran'a videolu gönderme yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisinin Instagram hesabından paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulan videoda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında kullandığı B-2 bombardıman uçağına yer verildi. Videoda uçağın kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı pilot koltuğunda ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. 6 saniyelik videoya, "Zafer turumuzda, 6 ay" notu düşüldü.

İsrail- İran savaşı

İsrail, Haziran ayında İran'ın üst düzey askeri liderlerine, nükleer bilim insanlarına, uranyum zenginleştirme tesislerine ve balistik füze programına yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirmişti. İran ise İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'e 500'den fazla balistik füze ve yaklaşık bin 100 insansız hava aracı ateşlemişti. 12 gün süren ve 24 Haziran'da sona eren saldırılar sonucu İsrail'de 32 kişi ölmüş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı. İran'da ise 627 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5 bin kişi yaralanmıştı. ABS, savaşın sonlarına doğru B-2 bombardıman uçağıyla İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştirmişti. - TEL AVİV

