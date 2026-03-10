Haberler

İsrail'den İran halkına: "Özgürlüğünüzü kazanmak için hayatınızda bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat"

Güncelleme:
İsrail Başbakanlığı, İran halkına özgürlük mücadelesinde tarihi bir fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu. ABD ile birlikte İran rejimine yönelik saldırıların sürdüğünü belirten açıklamada, İran halkının yardım istemesi halinde destek verileceği vurgulandı.

İran Başbakanlığı İran halkına çağrıda bulunarak, "Özgürlüğünüzü kazanmak için hayatınızda bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat" denildi.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran halkı, özgürlük için tarihi bir savaş veriyoruz. Bu, rejimi ortadan kaldırıp özgürlüğünüzü kazanmak için hayatınızda bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat" denildi.

ABD ile İran'a yönelik saldırılara devam edildiğini aktaran Başbakanlık, "ABD ile birlikte, Tahran'ın zorbalarına her zamankinden daha sert vuruyoruz. Ali Hamaney artık yok ve onun yerine başka bir tiranın geçmesini istemediğinizi biliyorum. Bu yüzden harekete geçmelisiniz. Bunun için gerekli şartları oluşturuyoruz. Rejimin sayısız hedefini vurduk. Binlerce İran Devrim Muhafızı Ordusu'na bağlı haydutu ve yüzlerce füze rampasını ortadan kaldırdık" dedi.

Saldırılarda sivilleri hedef almadıklarını iddia eden Başbakanlık, "Rejim hedeflerine odaklanıyoruz ve İran halkına zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sizin müttefikiniziz. En iyi müttefikiniz. Egemenliğinize, kültürünüze ve mirasınıza tamamen saygı duyuyoruz" dedi.

İran halkının kendilerinden yardım istediğini öne süren Başbakanlık, "Yardım istediniz ve yardım geldi. On yıllardır sizi terörize eden zorbalara rağmen giderek artan bir güçle saldırmaya devam edeceğiz. Dini liderler ve onların yardakçıları kaçış halindeler, ancak bu korkaklar saklanacak hiçbir yer bulamıyorlar. Önümüzdeki günlerde, geleceğinizin kontrolünü ele geçirmeniz için gerekli şartları oluşturacağız. Hayalleriniz gerçeğe dönüşecek. Zamanı geldiğinde ve o zaman hızla yaklaşıyor, bayrağı size devredeceğiz. Bu ana hazır olun" dedi. - TEL AVİV

