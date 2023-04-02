İsrail Bakanlar Kurulu'ndan aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'ın istediği 'Ulusal Muhafız Teşkilatı'na onay

İsrail'de Bakanlar Kurulu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'ın tartışmalı yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi halinde söz verilen "Ulusal Muhafız Teşkilatı"na onay verdi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'ın istediği "Ulusal Muhafız Teşkilatı"na Bakanlar Kurulu tarafından onay verildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yeni kurulacak olan Ulusal Muhafız Teşkilatı'nın kesin yetkilerinin, İsrail güvenlik teşkilatlarından oluşan bir komite tarafından 90 gün içinde belirleneceği ifade edildi. Ulusal muhafızlar üzerinde kimin doğrudan yetkiye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Muhalefet, kurulacak olan Ulusal Muhafız Teşkilatı ile ilgili Ben-Gvir'ı mezhepçi bir "milis gücü" kurmakla suçladı.

Arap milletvekili Ayman Odeh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ordusu, polisi, askeri istihbaratı, Shin Bet, Mossad, Ulusal Güvenlik Konseyi, Hapishaneler Servisi, çevik kuvvet polisi, SWAT ekibi olan İsrail neden başka bir ulusal muhafız teşkilatına ihtiyaç duysun?" dedi.

İsrail Emniyet Müdürü'nden Ben-Gvir'e mektup

İsrail Emniyet Müdürü Yaacov Shabtai, Ben-Gvir'e yazdığı bir mektupla ulusal muhafızlar ile ilgili endişelerini dile getirdi. Ulusal muhafızlara olan ihtiyacı sorgulayan Shabtai, söz konusu teşkilatın polis hiyerarşisinden ayrılmasının "çok maliyetli olabileceği ve hatta vatandaşların güvenliğine zarar verebileceği" konusunda uyardı. Mektubun varlığını doğrulayan Ben-Gvir, Shabtai ile yarın görüşeceğini ve ulusal muhafızları "ciddiyse ve gerçekten istiyorlarsa" polisin komuta yetkisi altına verilebileceğini aktardı. Ben-Gvir, hükümet finansmanının yeni kuvvet için ilk olarak bin 850 personel alımını sağlayacağını belirterek, bunların geçici olarak görevlendirilen polis memurları ve gönüllüler olabileceğini sözlerine ekledi.

Shin Bet'in ulusal muhafızlara karşı olduğu iddia edildi

İsrail basınında adı açıklanmayan güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlerde, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın da toplantılarda ulusal muhafız teşkilatının kurulmasına karşı olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca, ulusal muhafız teşkilatının başına geçecek adaylardan birinin Gazze Şeridi yakınlarındaki bir operasyondan önce emrindeki askerlere "Çoğu zaman onların kaçtığını göreceksiniz. Kaçarken onları öldürün" ifadelerini kullanan İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) Albay Avinoam Emunah olduğu iddia edildi.

Yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi karşılığında Ben-Gvir'e söz verilmişti

İsrail'de 27 Mart'ta protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunun meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelenmesi öncesi İsrail basınında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in yargı reformu ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasını desteklemesi karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde bir "ulusal muhafız teşkilatı" kurulacağı belirtilmişti. - TEL AVİV