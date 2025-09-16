İspanya, İsrail ile 700 Milyon Euro Değerindeki Sözleşmeyi İptal Etti

İspanya hükümeti, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyerek sivilleri hedef alan İsrail ile imzalanan roketatar sistemlerini kapsayan ve yaklaşık 700 milyon euro değerindeki sözleşmeyi iptal etti.

İspanya, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyerek sivilleri hedef alan İsrail'e tepkisini gösteriyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'e karşı tedbir kararlarını açıklamasının ardından bir adım daha geldi. AFP'nin aktardığı resmi belgeye göre, İspanya hükümeti, İsrail ile imzalanan roketatar sistemlerini kapsayan ve yaklaşık 700 milyon euro değerindeki sözleşmeyi iptal etti. Sözleşme iptali, İspanya'nın resmi kamu sözleşmeleri platformunda 9 Eylül'de resmen ilan edildi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) raporuna göre, söz konusu sözleşme, Ekim 2023'te İspanyol şirketlerden oluşan bir konsorsiyuma verilmişti ve İsrailli Elbit Sistemleri tarafından geliştirilen 12 adet SILAM (Yüksek Hareket Kabiliyetli Roketatar Sistemi) alımını kapsıyordu. İsrail merkezli Globes gazetesine göre, bu anlaşmadan Elbit Sistemleri'nin 150 milyon euro alması planlanıyordu.

Barselona merkezli güvenlik araştırmaları enstitüsü Dels Merkezi, Nisan ayında yaptığı bir tahminde, Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana İspanya'nın İsrailli şirketlere toplam 46 sözleşme verdiğini, bu sözleşmelerin değerinin 1,04 milyar doları bulduğunu kamu ihale verilerine dayanarak bildirdi.

İspanyol hükümeti, haziran ayında İsrailli bir şirketin lisansı altında üretilecek olan 168 adet tanksavar füze fırlatıcıları içeren 287 milyon euro değerindeki başka bir sözleşmeyi de iptal etmişti.

Sanchez, tedbir açıklamıştı

İspanya Başbaknaı Pedro Sanchez, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sert bir dille eleştirmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini "hastaneleri bombalayarak savunmasız bir halkı yok etmekle" ve "masum çocukları açlıktan öldürmekle" suçlamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik bir dizi tedbiri kamuoyuna duyuran Sanchez, "Netanyahu'nun Ekim 2023'teki korkunç saldırılara yanıt olarak gerçekleştirdiği askeri operasyon, sonunda yeni bir yasa dışı işgal dalgasına ve Filistinli sivil halka yönelik savunulamaz bir saldırıya dönüştü. Bu saldırı, BM özel raportörü ve çoğu uzman tarafından zaten soykırım olarak tanımlanıyor" demişti.

Konuşmasında Gazze'deki soykırımı durdurmak ve sorumluları cezalandırmak için bazı tedbirler açıklayan Pedro Sanchez, İsrail'le fiilen zaten uygulanmakta olan askeri teçhizat satışı ve alımına yönelik yasağın resmileştirileceğini ve İsrail ordusuna yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçakların İspanyol limanlarını ve hava sahasını kullanmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Sanchez ayrıca, "soykırıma doğrudan karışmış" kişilerin İspanya'ya alınmayacağını belirtmişti. - MADRİD