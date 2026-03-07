Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez: "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Soria kentindeki bir mitingde Türk bayrağının görüldüğü anları paylaşarak Türk sosyal medya topluluğuna selam gönderdi. 'Savaşa hayır' sloganlarının atıldığı etkinlik, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'daki bir miting sırasında "Savaşa hayır" sloganlarının atıldığı sırada kamerada Türk bayrağının görüldüğü bir görüntüyü paylaşarak, "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı duruşunu sürdürürken, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya arasında oluşan dayanışmayı güçlendirecek şekilde bir paylaşım yaptı. Sanchez paylaşımda, İspanya'nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingde Türk bayrağının sallandığı anlara ait görüntülere yer vererek, "Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, etkinliğe katılan kalabalığın "Savaşa hayır" sloganları attığı anlar da yer aldı. Sanchez tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. - MADRİD

