İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Yaptırımlara Destek

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e uygulama kararı aldığı yaptırımları savunarak, "Tarih, Gazze'ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı hala net bir duruş sergilememesinden şikayet ederek, "Bazıları gerçeği ifade etmekten kaçınmak için dolaylı ifadelere ve karmaşık söylemlere başvurmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

AB'nin mevcut kurallarına göre, İsrail'le silah ticaretini durdurması gerektiğini söyleyen Sanchez, "Daha neyi beklediklerini anlamıyorum. İspanya bugüne kadar İsrail konusunda yüksek sesle ve dürüstçe konuştu. Kim olursa olsun her zaman açık ve tutarlı bir tavır sergiledi. Gazze'de yaşananların tarifi zor, ancak bunu ifade eden bir kelime var: Soykırım. İspanya, bu soykırım sona erene kadar bu vahşeti görmezden gelmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki olayları 21'inci yüzyılın en karanlık dönemlerinden biri olarak tanımlayan Sanchez, "Gerekirse İsrail'e karşı daha ileri adımlar atacağız. Çünkü bu, ahlaki bir sorumluluk ve hukuki bir görevdir. Tarih, Gazze'ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır. Akılsızlığın ve vahşetin yoldaşlığındansa insanlığın yalnızlığını her zaman tercih ederim. Filistin'in bize ihtiyacı var ve İspanya onun yanında duracak" ifadelerini kullandı.