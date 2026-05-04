İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'dan ayrılıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Sanchez, geceyi Ankara'da geçirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı acil iniş yaptı. Ankara'da bir otelde kalan Sanchez ve beraberindeki heyetin konvoyu Esenboğa Havaalanı'na hareket etti. - ANKARA

