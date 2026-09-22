İranlı yetkili, ABD ablukayı kaldırırsa Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin ablukayı kaldırması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı Körfez gemilerine birkaç gün içinde yeniden açabileceğini belirterek, "BM Genel Kurulu, ABD'nin diplomasiye geri dönmesi için altın bir fırsat" dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin ablukasını kaldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı Körfez gemilerine birkaç gün içinde yeniden açabileceğini ifade etti. İranlı yetkili, "ABD'nin sorunu diplomatik yollarla çözmek istediğini açıklaması, bunu resmileştirmesi ve ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşması gerekiyor. BM Genel Kurulu, ABD'nin diplomasiye geri dönmesi için altın bir fırsat" ifadelerini kullandı. Yetkili, İran'ın son teklifini 16 Eylül'de arabulucular aracılığıyla Washington'a gönderdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şubat ayında Trump'ın İran'a karşı saldırıların başlamasından bu yana ilk kez aynı etkinlikte bir araya gelecek ve New York'taki BM Genel Kurulu'na katılacak.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün NBC'nin "Today" programına verdiği röportajda, ABD'nin İranlılarla BM Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu, "özellikle olumlu bir sonuca yol açma ve nihayetinde tüm bu sürecin amacına ulaşma ihtimali varsa" bunun daha da önemli olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı