İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan'dan ayrıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyet, Pakistan'da gerçekleştirilen temaslar ardından başkent İslamabad'dan ayrıldı.

ABD- İran arasındaki hassas ateşkes sürerken ve taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin somut gelişmeler henüz belirsizliğini korurken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor. Arakçi liderliğindeki İran heyeti, Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından, ABD ile doğrudan görüşmelere girmeden başkent İslamabad'dan ayrıldı.

Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.

Arakçi'nin temasları

Arakçi, Pakistan'daki temasları kapsamında Pakisatn Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Arakçi'nin dün yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova'ya da ziyaret gerçekleştirmesi ve üst düzey yetkililerle temasta bulunması bekleniyor.

Witkoff ve Kushner, Pakistan'a geliyor

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in de İran heyeti ile temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın yüz yüze görüşme talebinde bulunduğunu savunmuş, İran basını ise taraflar arasında herhangi bir müzakere planı bulunmadığını belirterek söz konusu iddiaları yalanlamıştı. - İSLAMABAD

