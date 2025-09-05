İran ve UAEA Arasında Yeni İş Birliği Modeli İçin Toplantı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, "İran heyeti ile UAEA yetkilileri arasında bugün Viyana'da bir toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

İran heyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileri, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek. İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İran heyeti ile UAEA yetkilileri arasında bugün Viyana'da bir toplantı gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"Yeni iş birliği modeli belirlenecek"

Necefi, görüşmenin İran Meclis'inin kabul ettiği yasa çerçevesinde yeni şartlar altında iş birliğini tanımlamayı amaçladığını belirterek, "Bu görüşme, İran ile UAEA arasındaki yeni iş birliği modelini belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde yapılacaktır" şeklinde konuştu.

UAEA, İran ile görüşmelerin hızla sonuçlanmasını bekliyor

UAEA Başkanı Rafael Grossi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'la yürütülen müzakerelerin aylarca süremeyeceğini belirterek, denetimlere ilişkin görüşmelerin yakında sonuçlanmasını ve kısa sürede bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söylemişti.

Grossi ayrıca, Viyana'da yeni bir toplantı için girişimlerin sürdüğünü ifade ederek, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarına dair ellerindeki son bilginin haziran ayına, yani İsrail'in saldırısından önceki döneme ait olduğunu ve o tarihten bu yana güncel bilgi alınamadığını açıklamıştı. - TAHRAN