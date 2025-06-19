ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş

ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail-İran çatışmalarını sona erdirmek amacıyla birkaç kez telefonda görüştüğü öne sürüldü. Görüşmelerde ABD'nin teklifinin İran tarafından reddedildiği de belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmaları devam ederken; diplomasi trafiği de hız kesmeden sürüyor.

ABD İLE İRAN GÖRÜŞTÜ İDDİASI

ABD basının adı açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi.

GÖRÜŞMELERDE NE KONUŞULDU?

Çatışmaları sona erdirmek üzere yapılan görüşmelerde, Arakçi'nin İsrail saldırıları sona ermeden İran'ın müzakerelere dönmeyeceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmelerde, ABD'nin geçtiğimiz ay sonunda İran'a sunduğu ve İran dışında uranyum zenginleştirecek bölgesel bir konsorsiyum kurulmasını öngören teklifin de ele alındığı ancak İran'ın bu teklifi şu ana kadar reddettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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