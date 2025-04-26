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İran ve ABD Arasındaki Nükleer Müzakere Üçüncü Tura Ulaştı

İran ve ABD Arasındaki Nükleer Müzakere Üçüncü Tura Ulaştı
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İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta başlayan nükleer konulu üçüncü dolaylı müzakereler sona erdi. Görüşmelerde, tarafların talepleri ve beklentileriyle ilgili daha ayrıntılı bir aşamaya gelindiği belirtildi.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yerel saatle 10.00'da başlayan "nükleer" konulu üçüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi.

İran ile ABD arasındaki nükleer konulu müzakereler sürüyor. Umman'ın başkenti Maskat'ta yerel saatle 10.00'da başlayan üçüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. İran devlet televizyonu, iki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde yapılan görüşmelerde, talepler ve beklentiler konusunda daha ayrıntılı bir aşamaya gelindiğini ve her iki heyetin de istişarelerde bulunmak üzere başkentlerine döneceklerini duyurdu.

İran heyetinde uzman isimler yer alıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmeler sırasında İran basınına yaptığı açıklamada, yapılan teknik görüşmelerde İran heyetinin içerisinde nükleer ve ekonomi alanlarında uzman isimlerin yer aldığını ifade etti.

İran'ın, uygulanan zalimce yaptırımların sona erdirilmesi ve nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu kanıtlama konusunda kararlı bir tutum sergilediğini vurgulayan Bekayi, "İran'ın meşru haklarına Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) uygun şekilde saygı gösterilmeli ve yaptırımların sona erdirilmesine dair güvence verilmelidir" dedi.

"Müzakereler ciddi atmosferde sürüyor"

Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı ayrı bir açıklamada ise, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ciddi bir atmosferde devam ettiğini belirterek, tarafların İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkının korunması, yaptırımların etkin şekilde kaldırılması ve İran'ın nükleer programının barışçıl doğasına ilişkin güven inşası konularındaki tutum ve görüşlerini Umman aracılığıyla birbirine ilettiklerini aktardı.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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