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İran ve ABD Arasındaki Dolaylı Müzakerelerin Dördüncü Tur Tarihi Belirlendi

İran ve ABD Arasındaki Dolaylı Müzakerelerin Dördüncü Tur Tarihi Belirlendi
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İran, ABD ile dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun pazar günü Umman'da yapılmasını onayladı. Görüşmeler, nükleer alanda ve yaptırımların kaldırılması üzerine odaklanacak.

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere heyetinden bir yetkili, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin dördüncü tur görüşmelerin pazar günü yapılması yönündeki önerisine Tahran'ın onay verdiğini duyurdu.

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun tarihi belli oldu. İran müzakere heyetinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin dördüncü tur görüşmelerin pazar günü yapılması yönündeki önerisine Tahran'ın onay verdiğini bildirdi. İranlı yetkili, müzakerelerin Umman'da yapılmasının kesinleştiğini duyurdu.

Yetkili ayrıca müzakerelerin yalnızca nükleer alanda ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olacağını ifade etti.

Müzakereler ertelenmişti

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler, ilk başta 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanmıştı. Ancak yapılan açıklamada, söz konusu müzakereler "lojistik ve teknik nedenlerle" ertelenmişti.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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