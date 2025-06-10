İran ve ABD Arasındaki Dolaylı Müzakerelerin Altıncı Turu Umman'da Gerçekleşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin altıncı turunun 15 Haziran Pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmasının planlandığını açıkladı.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin altıncı turunun tarihi belli oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler doğrultusunda, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı müzakere turunun önümüzdeki Pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN