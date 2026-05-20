Haberler

İran basını: "ABD Pakistanlı arabulucular üzerinden İran'a yeni bir teklif iletti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla İran'a yeni bir teklif ilettiğini duyurdu. İran'ın 14 maddelik teklifine yanıt olarak gelen bu teklifin incelendiği ve henüz kesinleşen bir durum olmadığı belirtildi.

İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran'ın 14 maddelik teklifine ABD'nin yanıt verdiğini belirterek, "ABD Pakistanlı arabulucular üzerinden İran'a yeni bir teklif iletti" dedi.

İran ve ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda mesaj alışverişi devam ediyor. İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran'ın 3 gün önce 14 maddelik teklifini göndermesinin ardından ABD'nin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla yeni bir teklifi İran'a ilettiğini aktardı.

İran'ın son teklifi incelediği ve yanıt vermediği belirtilen haberde, Pakistanlı arabulucunun tekliflerdeki farklılıkları gidermek amacıyla Tahran'da bulunduğu ifade edilerek, henüz hiçbir konunun kesinleşmediği vurgulandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden mesaj alışverişine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin İran ziyaretinin amacının ABD ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri netleştirmek için ek açıklamalar sunmak olduğunu belirtmişti. Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi

Komşuda Ergin Ataman depremi
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Ambulans gelmedi, maç iptal edildi

Futbolumuzda skandallar bitmiyor
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu