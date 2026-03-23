İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Trump'ı yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşme gerçekleştirildiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, İran'ın Hürmüz Boğazı ve savaşın sona erme şartlarına ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşme gerçekleştirildiğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Bekayi, son günlerde bazı ülkeler aracılığıyla ABD'nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakere talebine ilişkin mesajlar ilettiğini belirterek, "Bu mesajlara, ülkenin temel ilkeleri doğrultusunda gerekli şekilde yanıt verildi" dedi.

"Altyapıya saldırıya sert karşılık"

Bekayi, İran'ın verdiği yanıta değinerek, "Bu yanıtlarda, İran'ın hayati altyapılarına yönelik her türlü saldırının ağır sonuçları olacağına ilişkin gerekli uyarılar yapıldı ve İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir girişimin, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlı, hızlı ve etkili şekilde karşılık bulacağı vurgulandı" dedi.

"ABD ile görüşme yapılmadı"

Bekayi ayrıca son 24 gündür devam eden savaş sürecinde ABD ile herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadığını yineleyerek, İran'ın Hürmüz Boğazı ve savaşın sona erme şartlarına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı