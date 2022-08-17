İran: 'Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci devam ediyor'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, "Nükleer müzakereler son buldu ve anlaşma süreci ise devam ediyor" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, "Nükleer müzakereler son buldu ve anlaşma süreci ise devam ediyor" dedi.

İran meclisinde, nükleer müzakerelerin sonuçlarını ve muhtemel bir nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunmak üzere Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin katılımıyla basına kapalı özel bir toplantı gerçekleştirildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Muktedayi toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci ise devam ediyor. İran siyasi kararını aldı. Şimdi karar vermesi gereken ABD. Washington yönetimi anlaşmaya geri dönme noktasında siyasi kararını vermeli" dedi.

"İRAN ULUSUNUN ÇIKARLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK KARAR VERİRLERSE BİR ANLAŞMAYA VARILABİLİR"

Muktedayi, "Şimdiki sonuç, anlaşma sürecinin devam ettiği, müzakerelerin bittiği ve İran'ın siyasi kararının alındığı yönünde. Ancak kendi siyasi kararını vermesi gereken ABD'dir. Eğer İran ulusunun çıkarlarını göz önünde bulundurarak siyasi karar verirlerse bir anlaşmaya varılabilir. Ama sözle bir şey söyler ve pratikte buna uymazlarsa tüm sorumluluk karşı tarafa aittir" ifadelerini kullandı.

"KARŞI TARAF DAHA ÖNCE DE SÖZ VERDİ VE SÖZÜNDE DURMADI"

Sürecin ciddiyetle takip edildiğini söyleyen Muktedayi, "Meclis, İran ulusunun çıkarlarının korunduğundan emin olmak için süreci ciddiyetle takip ediyor. Çünkü karşı taraf daha önce de söz verdi ve sözünde durmadı. Bugün benzer bir durumun tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Bugünkü toplantımızda yaptırımların kaldırılması, kaldırılan yaptırımların İran ekonomisinde doğrulanması ve buna bağlı diğer tüm konular açık bir şekilde ele alındı. Hem meclis hem de müzakere heyeti, meclisin İran ulusunun çıkarlarını koruma ve yaptırımların kaldırılması yasasının uygulandığından emin olmak istiyor" dedi.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)