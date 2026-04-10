İran Müzakere Heyeti İslamabad'a Gitti
İran müzakere heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderliğinde ABD ile görüşmeler yapmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Bu toplantının, İran ve ABD arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olacağı düşünülüyor. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki mevcut sorunları çözme noktasında bir fırsat yaratması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı