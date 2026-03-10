İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD ve İsrail'e: "Göze göz, dişe diş kuralını uyguluyoruz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'a yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Bugün istisnasız ve tereddütsüz şekilde göze göz, dişe diş kuralını uyguladığımızı açıkça ilan ediyoruz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'e sert mesajlar verdi. Galibaf, "Düşman hangi eylemi gerçekleştirirse gerçekleştirsin, buna mutlaka orantılı ve anında karşılık verileceğini bilmeli. Hiçbir saldırı cevapsız kalmayacaktır. Bugün istisnasız ve tereddütsüz şekilde göze göz, dişe diş kuralını uyguladığımızı açıkça ilan ediyoruz" dedi.

Altyapılara yönelik saldırılara da değinen Galibaf, "Eğer altyapılara yönelik bir savaş başlatırlarsa, hiç şüphesiz biz de onların altyapılarını hedef alacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı