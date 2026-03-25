İran Meclis Başkanı Galibaf: "Bazı bilgilere göre İran'ın düşmanları bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran'a ait bir adayı işgal etmeye hazırlanıyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'a ait bir adanın işgali için hazırlık yapıldığına dair açıklamalarda bulundu ve düşmanların tüm hareketlerinin gözetlendiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın adalarına yönelik muhtemel bir askeri senaryoya ilişkin açıklamada bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı bilgilere göre İran'ın düşmanları bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran'a ait bir adayı işgal etmeye hazırlanıyor. Düşmanın tüm hareketleri silahlı kuvvetlerimizin gözetimi altındadır. Herhangi bir adım atmaları halinde o bölge ülkesinin tüm hayati altyapıları hiçbir sınırlama olmaksızın aralıksız saldırıların hedefi olacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
