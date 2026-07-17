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İran, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef aldı

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İran Devrim Muhafızları, 15. saldırı dalgasında Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü vurduklarını ve büyük hasar verdiklerini açıkladı. Katar ise saldırılarda bir çocuğun yaralandığını duyurdu.

İran 15. saldırı dalgasında Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nün vurulduğunu ve büyük hasar verildiğini açıklarken, Katar saldırılarda bir çocuğun yaralandığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları (IRGC), 15. saldırı dalgasında Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nün de hedef alındığını açıkladı. Hava saldırısında uzun menzilli radar sisteminin ve ABD'ye ait birkaç stratejik yakıt ikmal uçağının yok edildiği kaydedilen açıklamada, "Düşman ve bölgede düşmanın üslerine ev sahipliği yapanlar, kırmızı çizginin geçilmesinin ve halk ile sivil altyapıya saldırmanın şiddetli karşılığı olacağını bilmeliler. Eğer düşman bu yönde devam ederse savaş tarihine geçecek karşılıklar yolda" denildi.

Katar'da bir çocuk yaralandı

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, sabahın erken saatlerinde İran tarafından gerçekleştirilen saldırıların engellendiği kaydedildi. Katar İçişleri Bakanlığı da, saldırılarda bir çocuğun yaralandığını aktardı. Adı açıklanmayan çocuğun hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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