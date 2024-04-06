Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

ABD, İran'ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti! Ajanslar tarih bile verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İran'ın bölgedeki muhtemel saldırısına karşı yüksek alarma geçti.

İsrail ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği ve 2'si general toplam 7 İranlı askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın saldırıya karşılık vermesi beklendiğini, bu nedenle ABD'nin bölgede yüksek alarma geçtiğini ve hazırlandığını belirtti. Yetkili, "Kesinlikle yüksek düzeyde teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

"İRAN, İSRAİL TOPRAKLARINI VURABİLİR"

ABD'li NBC News ise iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin, İran'ın misilleme olarak "İsrail içindeki hedefleri" vurmasından endişe ettiğini belirtti. Yetkililer, İsrail içindeki bir saldırıda sivillerden ziyade askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanılmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer ayrıca Washington yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine verilecek karşılığı da değerlendirmeye başladığını ifade ederken, ABD ordusunun halihazırda bölgede yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

ABD, İran'ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti! Ajanslar tarih bile verdiİran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu askerleri için cenaze töreni düzenlendi. Törene, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katıldı.

"SALDIRI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OLABİLİR"

ABD'li yayın kuruluşu CNN International da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın, İsrail'in saldırısına misilleme olarak önümüzdeki hafta bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak "önemli" bir saldırıya aktif olarak hazırlandığını aktardı.

ABD, İran'ın beklenen saldırısına karşı yüksek alarma geçti! Ajanslar tarih bile verdi

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Suriye İsrail İran Savunma Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title