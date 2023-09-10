İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi: Tahran yönetimi tarafsız kalmalı

İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Muhsin Pak Ayin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde Tahran yönetimine tarafsız kalması çağrısı yaptı. Pak Ayin, Tahran yönetiminin aktif tarafsızlık politikası izlemesi gerektiğini ve sınırlarını gözetlemesi gerektiğini belirtti.

İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Muhsin Pak Ayin,??????? Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yaşanan gerilimde Tahran yönetimine tarafsız kalması çağrısı yaptı.

İran İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Pak Ayin, son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime dair değerlendirmelerde bulundu.

Pak Ayin, "Tahran yönetimi, Azerbaycan'la Ermenistan ihtilafında aktif tarafsızlık politikası izlemelidir. Aynı zamanda sınırlarını tam olarak gözetlemeli ve gerektiğinde harekete geçmelidir." dedi.

Söz konusu sorunun öncelikle Bakü ile Erivan yönetimleri tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Pak Ayin, "İki taraf arasındaki müzakerelerin; birbirlerinin toprak bütünlüğünün kabul edilmesi, coğrafi sınırların değiştirilmemesi ve Ermenilerin haklarına saygı gösterilmesi çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı eski diplomat,"Laçin Koridoruyla ilgili son gelişmelere bakıldığında, koridor Azerbaycan'a aittir ve bu ülkenin toprak bütünlüğü içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Azerbaycan burada egemenlik hakkına sahiptir. Karabağ'a silah göndermek gibi, eğer tehlikeli bir durum varsa, Azerbaycan egemenlik hakkını kullanarak, Laçin Koridorunu kapatabilir." değerlendirmesinde bulundu.