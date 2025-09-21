İran ile E3 Ülkeleri Arasında Nükleer Müzakereler New York’ta Gerçekleşecek

İran ile 'E3' olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki müzakerelerin dışişleri bakanları düzeyinde ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla ABD'nin New York kentinde yapılacağı duyuruldu.

Avrupa Üçlüsü (E3) Almanya, İngiltere ve Fransa ile İran, nükleer programı görüşmek üzere bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a eşlik ederek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun yıllık oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentine gideceğini açıkladı. Bekayi, ayrıca Arakçi'nin New York ziyareti sırasında farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmelerde bulunacağını belirtti.

E3-İran müzakereleri New York'ta yapılacak

İran basını, İran ile E3 ülkeleri arasındaki müzakerelerin dışişleri bakanları düzeyinde ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla yarın veya salı günü New York'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Viyana ziyaretine yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırılan haberlerde ise, Arakçi'nin E3 ülkeleri ile yürütülen müzakereler kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceği iddiaları yalanladı.

Yaptırımların kaldırılması reddedilmişti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), E3 ülkelerinin başlattığı süreç ile İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören tasarıyı oylamaya sunma kararı almıştı. BMGK'da 19 Eylül'de gerçekleştirilen oturumda, İran'ın nükleer taahhütlerini teyit eden ve BM yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılmasını öngören karar tasarısı reddedilmişti. Oylamada tasarıya Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir destek verirken, İngiltere, Fransa ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke karşı oy kullanmış, Guyana ile Güney Kore ise çekimser kalmıştı.

Öte yandan E3 ülkeleri, İran'ın nükleer programı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokma imkanı tanıyan "snapback" mekanizmasını 28 Ağustos'ta harekete geçirme kararı almıştı. - TAHRAN