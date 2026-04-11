İran heyetinin uçağına ABD'nin Minab'daki saldırısında ölen çocukların fotoğrafları konuldu

İran heyetinin uçağına ABD'nin Minab'daki saldırısında ölen çocukların fotoğrafları konuldu
İran Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin Minab kentindeki ilkokul saldırısında hayatını kaybeden çocukların anısını taşıyan bir uçakla Pakistan'a gitti.

İran heyetini Pakistan'a götüren uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, ayakkabıları, çantaları ve beyaz gül konuldu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirecek müzakerelere katılmak üzere gece saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. İran heyetini taşıyan uçakta dikkat çeken anlar yaşandı. Uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, çantaları, ayakkabıları ve beyaz güller konulduğu görüldü. İran Meclis Başkanı Galibaf sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir ilkokula Tomahawk füzesi isabet etmiş, saldırıda çoğu çocuk olmak üzere en az 168 kişi yaşamını yitirmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
