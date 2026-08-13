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İran: "Fransa gibi ülkeler, insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda dünyaya ders vermeyi bırakmalı"

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Fransa ve Batılı ülkelerin idam cezalarını kınayan bildirisine tepki göstererek, bu ülkelerin insan hakları konusunda ders vermeyi bırakması gerektiğini söyledi. 30'dan fazla ülke İran'ı kınamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin İran'a yönelik yayınladığı ortak bildiriye tepki göstererek, "Fransa gibi ülkeler, insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda dünyaya ders vermeyi bırakmalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin İran'daki protestoculara yönelik uygulanan idam cezalarını kınadıkları ortak bildiriye tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa gibi ülkeler, insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda dünyaya ders vermeyi bırakmalı. İkiyüzlülüğünüz açıkça ortada ve utanç verici. Gazze'deki İsrail soykırımına ve İran'a yönelik saldırganlığa verdiğiniz destek, sahip olduğunuzu düşündüğünüz her türlü ahlaki üstünlüğü yok etti" dedi.

Fransa dahil 30'dan fazla ülke İran'ı kınamıştı

Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülke, yayınladıkları ortak bildiriyle İran'ın protestoculara yönelik uyguladığı idam cezasını kınamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "İran halkının adalet ve onur talebiyle ayağa kalkmasının ardından gerçekleştirilen kitlesel suçların üzerinden yedi ay geçmesine rağmen rejim, infazları artırarak kan dökmeye devam ediyor. Bu dayanılmaz ve insanlık dışı baskı sona ermeli. Sorumluları hesap vermeli. Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı. İran halkı geleceğine özgürce karar verebilmeli ve temel haklarına saygı gösterilmeli" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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