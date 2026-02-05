İran'dan ABD'ye Nükleer Müzakere Çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile nükleer müzakereler için Umman'a hareket ettiğini duyurarak, ABD'den sürece ciddi ve sorumlu şekilde katılmasını beklediklerini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika