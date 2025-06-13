İran Dışişleri Bakanlığı: "İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırıya uygun şekilde karşılık verecektir"

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah erken saatlerde İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırıya meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve uygun şekilde karşılık verecektir" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah erken saatlerde İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu sabah, siyonist rejim tarafından başkent Tahran da dahil olmak üzere bazı yerleşim yerlerine saldırılar düzenlenmiş ve birçok sivil ile birlikte bilim insanlarımız ve askeri yetkililerimiz şehit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasında açık bir aykırılık teşkil ettiğini belirterek, BM'nin 51. maddesi uyarınca İran'ın meşru savunma hakkını saklı tuttuğu belirtilerek, "İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliği ve egemenliği söz konusu olduğunda gerekli gördüğü şekilde ve tüm gücüyle yanıt verecektir. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırıya meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve uygun şekilde karşılık verecektir" denildi.

BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunulan açıklamada, siyonist rejimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemleri karşısında acil ve etkili önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca BM Genel Sekreteri'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, başta bölge ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olmak üzere, tüm barış yanlısı ülkelerden saldırıyı kınamaları ve İsrail'e karşı ortak bir duruş sergilemeleri istendi. Ayrıca, saldırının ABD'nin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Bu eylem, ABD'nin desteği olmadan mümkün değildir. Bu nedenle ABD de yaşanacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN