Haberler

İranlı Bakan Arakçi: "İsrail yeni bir savaş başlatmak isterse buna öncekinden daha hazırlıklıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in olası saldırılarına karşı her türlü senaryoya hazır olduklarını ifade ederek, savaştan kaçınmanın en iyi yolunun hazırlıklı olmak olduğunu belirtti. Ayrıca, nükleer müzakerelere dair görüşmelere son verdiklerini ve ABD'nin adil bir anlaşmaya hazır olmadığını da vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yeniden saldırma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "İsrail yeni bir savaş başlatmak isterse buna öncekinden daha hazırlıklıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu, ona hazırlanmaktır. Önceki saldırıda hasar gören her şeyi yeniden inşa ettik. Aynı başarısız deneyimi tekrarlamaya kalkarlarsa, daha iyi sonuçlar elde edemeyeceklerdir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya medyasına konuştu. Arakçi, Russia Today (RT) kanalına verdiği röportajda, İran'ın nükleer programı, ABD ile müzakereler ve İsrail ile muhtemel bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu belirten Arakçi, "ABD ile müzakere yoluyla adil ve dengeli bir anlaşmaya hala hazırız, ancak hiçbir şartta baskı, tehdit ve dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"ABD, adil bir anlaşmaya hazır değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yürütülen görüşmelere değinen Abbas Arakçi, "Steve Witkoff ile temas halindeydim. Ancak birkaç ay önce bu temasları durdurmaya karar verdik. Kendisiyle İran'ın nükleer programı hakkında müzakereler yürütüyordum. Beş tur müzakere yaptık ve hatta altıncı turu 15 Haziran için planlamıştık, ancak bundan iki gün önce İsrail bize saldırdı ve ardından ABD'de bu saldırıya katıldı. Gelinen noktada müzakerelerin artık yeterli olduğu sonucuna vardık. ABD, adil bir anlaşmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji bombalanamaz"

ABD'nin Natanz ve Fordow nükleer tesislerine yönelik saldırıları ile Pentagon'un İran'ın nükleer programının gerilediği yönündeki iddialarını da değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Arakçi, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü, ancak teknolojinin ayakta olduğunu belirterek, "Teknoloji bombalanamaz. İran barışçıl nükleer enerji kullanımı ve uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma barışçıl nükleer programın güvencesi olmuştu. Bu anlaşma başarılı bir diplomasi örneği olurken, askeri saldırılar ve savaş başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her iki seçenek de ABD'nin karşısında duruyor" şeklinde konuştu.

"Savaştan kaçınmanın en iyi yolu, ona hazırlanmaktır"

ABD ve İsrail'in İran'a yeniden saldırma ihtimaline ilişkin de konuşan İranlı Bakan Abbas Arakçi, her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "İsrail savaş başlatmak isterse biz buna öncekinden daha hazırlıklıyız. Ancak bu, yeni bir savaşı memnuniyetle karşıladığımız anlamına gelmez, aksine bu hazırlık savaşı önlemeyi amaçlamaktadır. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu, ona hazırlanmaktır. Önceki saldırıda hasar gören her şeyi yeniden inşa ettik. Aynı başarısız deneyimi tekrarlamaya kalkarlarsa, daha iyi sonuçlar elde edemeyeceklerdir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Bütçe maratonunda son gün! Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas

Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
title