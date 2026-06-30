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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "(IRIS Dena fırkateyninin vurulması) Savaş alanından çok uzakta, silahsız bir hedefi vurmak cesaret değil, aksine korkaklığın bir göstergesidir"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin torpidoyla vurduğu İran firkateyninde hayatını kaybeden denizcilerin kişisel eşyalarının sergilendiği sergiyi ziyaret ederek, saldırıyı korkaklık olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuki takip başlatılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin torpidoyla vurduğu İran'a ait IRIS Dena fırkateyninde hayatını kaybeden denizcilerin kişisel eşyalarının sergilendiği sergiyi ziyaret ederek, "Savaş alanından çok uzakta, silahsız bir hedefi vurmak cesaret değil, aksine korkaklığın bir göstergesidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Sri Lanka açıklarında bir ABD denizaltısı tarafından torpidoyla vurulan İran firkateyni "IRIS Dena"da hayatını kaybeden denizcilerin kişisel eşyalarının sergilendiği sergiyi ziyaret etti. Uluslararası sularda gerçekleşen torpido saldırısının ardından denizden 87 askerin cansız bedeninin çıkarıldığını hatırlatan Arakçi, yaşananların uluslararası hukuk açısından peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Arakçi, "Çünkü firkateynimiz herhangi bir askeri eylemde bulunmadan, silah taşımadan ve hiçbir ön uyarı yapılmadan saldırıya uğradı" dedi.

ABD yönetimini hedef alan Arakçi, "Bu eylem hiçbir şekilde bir deniz zaferi olarak kabul edilemez, aksine sadece düşmanın çaresizliğini gösterir. Savaş alanından çok uzakta, silahsız bir hedefi vurmak cesaret değil, aksine korkaklığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi'nin Deniz Kuvvetleri ile koordineli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Bu suçun tüm belgelerini toplayacağız ve uluslararası alanda gerekli tüm hukuki takipleri sonuna kadar yürüteceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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