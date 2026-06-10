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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin son saldırılarını görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgesel gerginlik ve İran'ın misilleme hakkı ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin son saldırılarını görüştü.

ABD'nin bir askeri helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldüğü iddiasıyla İran'a misilleme saldırılar düzenlemesi, bölgedeki gerginliği artırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bakanlar, ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarının ardından yaşanan son bölgesel gelişmeleri ele aldı. Arakçi görüşmelerde, ABD'nin askeri saldırganlığını ve İran'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalini kınadı. Arakçi, İran'ın kendini savunma ve İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırganlara karşı misilleme yapma hakkının olduğunu vurguladı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD varlıklarını hedef almıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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