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İran Dışişleri Bakanı, Gizli Nükleer Tesis İddialarını Yalanladı

İran Dışişleri Bakanı, Gizli Nükleer Tesis İddialarını Yalanladı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News'un Iran'da gizli nükleer tesis keşfedildiği yönündeki iddialarını reddetti. İddiaların İsrail destekli gruplar tarafından gündeme getirildiğini belirten Arakçi, dolaylı nükleer müzakereler sırasında kamuoyunu yanıltmaya yönelik propagandaların yapıldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News kanalının İran'da "gizli nükleer tesis" keşfedildiğine dair iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox News kanalının İran'da "gizli nükleer tesis" keşfedildiğine dair iddialarını yalanladı. Arakçi, iddiaların İsrail tarafından İran karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü aracılığıyla gündeme getirildiğini söyledi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla birlikte, kamuoyunu etkilemeye yönelik "korkutucu uydu görüntülerinin" servis edilmeye başlandığını ifade etti.

İsrail'in ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakere sürecindeki olumsuz rolüne dikkat çeken Arakçi, "İtibarını kaybeden ve sabotajcı olarak açığa çıkan Netanyahu, Trump'a ne yapıp ne yapamayacağını dikte etmeye çalışan politikasıyla şimdi hem eski hem de yeni kuklalara başvuruyor" ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a karşı Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminden kalan örgüt ve grupları kullanmaya çalıştığını belirten Arakçi, "Bu kişilerin ve örgütlerin maliyeti düşük olabilir ancak bu grupları devreye sokmak yalnızca tam bir çaresizliğin göstergesidir" dedi.

İran'ın gizli nükleer tesis inşa ettiği iddia edilmişti

ABD'nin Fox News kanalı, geçtiğimiz günlerde İran'ın Semnan eyaletinde "Rainbow Site" (Gökkuşağı Sahası) kod adıyla gizli bir nükleer tesis inşa ettiğini öne sürmüştü. Kanalın yayımladığı uydu görüntüleri göre, söz konusu tesisin 2 bin 500 dönümlük geniş bir alanda yer aldığı belirtilmişti. Haberde, bu tesisin kimyasal madde üreticisi olarak bilinen "Diba Energy Siba" adı altında gizlendiği ve on yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiği iddia edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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