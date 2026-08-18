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Arakçi: İsrail, anlaşmanın önündeki en büyük engel

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’i diplomasiyi aktif olarak sabote etmekle suçlayarak, "Siyonist rejim, mutabakat zaptının uygulanmasının önündeki en büyük engel" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'i diplomasiyi aktif olarak sabote etmekle suçlayarak, "Siyonist rejim, mutabakat zaptının uygulanmasının önündeki en büyük engel" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın ardından devam eden sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Arakçi, "2 haftadan kısa bir süre sonra mutabakat zaptını ihlal etmeye başladılar, çünkü mutabakat zaptında belirtilen her şey İran'ın çıkarlarıyla örtüşüyordu. Mutabakat zaptının uygulanmasının önündeki en büyük engel ise siyonist rejimdi (İsrail) ve hala da öyle. (Muhtabakat zaptının) Uygulanmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bu çabalarına hala devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca İran'ın ABD ile kendi şartlarında müzakereler yürüttüğünü ve ateşkesi kabul ettiğini belirterek, "Şartsız teslimiyet isteyenler, savaş başladıktan kısa bir süre sonra müzakereler için yalvardı. Biz ateşkesi kabul etmeyeceğimizi söyledik, İran'ın şartlarına göre ateşkes ve müzakereler kabul edilene kadar savaşa devam ettik. Onlar bir teklif yaptılar, biz de başka bir teklif yaptık. Yine tekliflerini değiştirdiler, biz de değiştirdik. Sonunda İran'ın teklifine dayanarak müzakere etmeyi kabul ettiler. İşte o zaman İran ateşkesi kabul etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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