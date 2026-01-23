Arakçi'den ZeLenskiy'e: "Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştirerek " Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı. Yabancı destekli ve paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine, biz İranlılar kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve yabancılardan yardım istemeye ihtiyacımız yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştirdi. Arakçi, "Zelenskiy, yozlaşmış generallerinin ceplerini doldurmak ve BM Şartı'nı ihlal eden yasa dışı bir saldırganlıkla mücadele etmek için Amerikan ve Avrupalı vergi mükelleflerini sömürüyor. Aynı zamanda, açıkça ve utanmadan, aynı BM Şartı'nı ihlal eden yasa dışı ABD saldırganlığını İran'a karşı savunuyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'e seslenen Arakçi, "Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı. Yabancı destekli ve paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine, biz İranlılar kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve yabancılardan yardım istemeye ihtiyacımız yok" dedi. - TAHRAN