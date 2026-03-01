İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Mozaik savunma yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'a yönelik saldırıların İran'ın savaş kabiliyetini etkilemeyeceğini belirterek, "Merkezi olmayan 'mozaik savunma' yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ordusunun geçmişine değinerek, savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakçi, "ABD ordusunun sınırlarımızın doğusunda ve batısındaki yenilgilerini 20 yıldır inceliyoruz ve buna göre gerekli dersleri çıkardık" ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'a yönelik İsrail ve ABD saldırılarına değinen Arakçi, "Başkentimizin bombalanmasının savaş yürütme kapasitemiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Merkezi olmayan mozaik savunma yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı